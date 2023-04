Il Consiglio Comunale di Barletta convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 7 aprile 2023 in prima convocazione con inizio alle ore 8,30, con sospensione alle ore 12,00 e ripresa alle ore 16,30.

Ordine del giorno:

⦁ NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2023/2025 – APPROVAZIONE (Proposta di delibera n°33);

⦁ APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RISPETTIVI ALLEGATI (Proposta di delibera n°34)