È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Barletta il nuovo avviso per la realizzazione di 8 Orti Sociali presso il Centro Comunale di Raccolta di via Dei Salici angolo via Deli Ulivi.

L’avviso prevede:

l’età minima di 60 anni dei partecipanti;

dimensioni dei lotti di terreno, non superiori a mq 50, posto all’interno del CCR del Comune di Barletta, sito in via dei Salici angolo via degli Ulivi ove sarà consentita la coltivazione di ortaggi, fiori e erbe aromatiche in concessione triennale non rinnovabile al canone annuo di € 1,00 a mq.

Modalità di presentazione delle domande:

a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected].comune.barletta.bt.it;

a mani in plico chiuso da consegnare presso il protocollo generale del Comune di Barletta (al secondo piano del Palazzo di Città), in corso Vittorio Emanuele n. 94 – 76121 Barletta. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, la copia del documento d’identità e la copia della tessera sanitaria, in corso di validità.

L’assegnazione dei lotti avverrà in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa istruttoria di ammissibilità delle singole domande sulla sussistenza dei requisiti richiesti. Le assegnazioni saranno effettuate sino ad esaurimento delle aree disponibili. Per ogni ulteriore dettaglio si invita a consultare l’avviso sul sito del Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it, dove saranno pubblicati anche gli esiti.