L’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo ha comunica alla chiesa diocesana il rinnovo dei Consigli Pastorali Zonali.

Il Consiglio Pastorale Zonale è un organismo di partecipazione rappresentativo di tutte delle diverse figure di battezzati (con i relativi servizi espletati) operanti nelle cinque zone pastorali (Trani – Barletta – Bisceglie – Corato – Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli) dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Cinque zone pastorali, dunque, cinque consigli pastorali zonali. Gli altri organismi di partecipazione più rilevanti già costituiti sono: consigli pastorali parrocchiali, consigli parrocchiali per gli affari economici. Il prossimo che a breve sarà costituito è il consiglio pastorale diocesano.

Di seguito il testo della comunicazione dell’Arcivescovo: «Carissime e Carissimi,

con grande gioia che vi comunico la composizione dei Consigli pastorali zonali con cui si completa il loro rinnovo nelle cinque zone pastorali della nostra Arcidiocesi secondo il nuovo Statuto promulgato il 4 ottobre 2022. Come si evince dagli appositi decreti, essi sono il frutto di un percorso articolato ma realmente sinodale che è stato vissuto in questi mesi e che ha coinvolto le molteplici realtà ecclesiali che animano la nostra comunità diocesana: le parrocchie, i presbiteri, gli istituti religiosi, le aggregazioni laicali, le confraternite, gli uffici e i servizi diocesani. I Consigli pastorali zonali dovranno assolvere a uno speciale ruolo di coordinamento tra la vita delle singole parrocchie e quella dell’intera diocesi, tra clero zonale e laici presenti sul territorio, in una viva e proficua collaborazione e corresponsabilità, espressione di vera comunione.

I Consigli pastorali zonali – facendo salva l’identità di ogni singola parrocchia – tra i loro compiti hanno quello di rendere concretamente attuabili, alla luce dei bisogni zonali e/o cittadini, quelle attività pastorali i cui obiettivi non potrebbero essere raggiunti dalle singole realtà ecclesiali in specifici ambiti quali la formazione degli operatori pastorali, la carità, il lavoro, la scuola, la cultura, i giovani, le famiglie, con la possibilità, tra l’altro, di costituire specifici “servizi di coordinamento pastorale cittadino. Auguro a tutti i componenti dei Consigli pastorali zonali un buon lavoro e invito tutti ad accogliere il prezioso contributo che potranno offrire per il bene pastorale della nostra Arcidiocesi».