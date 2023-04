«Il presbiterio e tutta la diocesi di Andria piange la morte del caro don Michele Massaro, che questa mattina è tornato alla casa del Padre. Il nostro affetto per il suo lungo e fecondo ministero pastorale si trasforma in preghiera che eleviamo al Dio della vita». E’ il ricordo della Diocesi di Andria che piange la scomparsa di Don Michele Massaro, 90 anni da poco compiuti, ed una lunghissima attività al servizio della comunità andriese.

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. C’è anche quello del Calcit: «Il Calcit con tutti i suoi soci, il direttivo ed il presidente Dr. Nicola Mariano, si stringe al dolore che ha colpito la Diocesi di Andria ed in particolare la Comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano per la perdita del caro Don Michele Massaro. Un forte abbraccio al Parrocco nonchè nostro assistente spirituale Don Sergio Di Nanni. Don Michele ha trascorso tutta la sua vita nello svolgimento del suo ministero al servizio della Chiesa. Ora riposa in pace».