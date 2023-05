Appuntamento cinematografico mondiale in diretta da Praga giovedì 25 maggio alla Multisala Paolillo. Alle ore 20.45 Roger Waters, genio creativo e bassista dei Pink Floyd, offre ai fan e a tutti gli appassionati di musica il suo concerto “This Is Not A Drill”, spettacolo live da O2 Arena, uno dei palazzetti più funzionali e moderni d’Europa con una capienza di 20mila posti a sedere. La bellissima struttura della Capitale della Repubblica Ceca accoglierà gli spettatori dell’eccezionale evento diretto da Sean Evans, regista del film del precedente tour “Us Them” che ha raccolto consensi di pubblico e critica. “Il concerto vuole essere un appello all’azione per amare e proteggere il nostro prezioso pianeta – evidenziano gli organizzatori – Un atto di accusa contro la distopia in cui tutti noi lottiamo per sopravvivere”.

“Siamo entusiasti di proporre e vivere una straordinaria opportunità a livello planetario. Si annuncia una nottata iconica sul grande schermo” dichiara Tom Mackay, Presidente Premium Content Sony Music Entertainment. “Una generosa e sublime condivisione della sua migliore musica, con convincenti dimostrazioni di calore e umanità”. Così il Daily Telegraph, famoso quotidiano del Regno Unito, definisce il concerto in programma in oltre 50 nazioni del globo terrestre.

“This Is Not A Drill”, includerà 20 brani classici dei Pink Floyd e della carriera solista di Roger Waters, tra cui “Us & Them”, “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here”, “Is This The Life We Really Want?”. Fra le novità la sua nuova canzone, “The Bar”, dedicata a Bob Dylan, alla moglie Camille e a suo fratello John. Ad affiancare Waters sul palco Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Joe Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake.

In Italia il film è distribuito in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con Virgin Radio, MYMovies.it, Sony, D’Alessandro e Galli.