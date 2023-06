In un clima amichevole il sindaco Cosimo Cannito ha invitato stamane, a Palazzo di Città, sette turiste americane in visita a Barletta. Con il Primo cittadino c’era l’Assessore alla Cultura e Turismo, Oronzo Cilli.

Provenienti da Alaska, Colorado, Michigan e Texas, le componenti della delegazione avevano in partenza l’obiettivo di contemplare “a tu per tu” le opere di Giuseppe De Nittis esposte a Palazzo Della Marra (dove risplendono nell’allestimento minuziosamente curato dal professor Renato Miracco), quindi approfondire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e monumentale della città.

“È la conferma di una popolarità che l’Amministrazione comunale ha esportato ovunque perché convinta dell’importanza di scenari inesplorati per la maestosità dei capolavori denittisiani” è stato il primo commento del sindaco. “Certo inorgoglisce – prosegue– sapere che l’itinerario di un viaggio transoceanico collochi Barletta in pole position, qualificandosi meta ambita e infondendoci fiducia per un futuro che deve eleggere il turismo come punto di forza per l’immagine e l’occupazione. Le scelte compiute dall’Ente in questa direzione si stanno rivelando vincenti, e i sorrisi delle nostre ospiti per la brillante accoglienza ne rappresentano la prova più limpida. Ho rivolto il saluto di tutta la comunità che ne interpreta la presenza come un cambio di passo nella considerazione che la nostra località riscuote al di fuori dei confini tradizionali: una stima da coltivare e accrescere con il prezioso contributo collettivo”.