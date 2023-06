La certezza è che sulla panchina del Barletta 2023/24 non ci sarà Francesco Farina, che ai microfoni di Telesveva a inizio settimana aveva praticamente annunciato la fine del rapporto con il club biancorosso dopo un triennio di vittorie e soddisfazioni sul campo e con qualche attrito di troppo con parte della dirigenza negli ultimi mesi. Alla base dell’addio c’è la conclamata incompatibilità con il presidente Mario Dimiccoli, rimasto alla guida del club dopo le interlocuzioni non andate a buon fine con un gruppo imprenditoriale cittadino. Così in casa biancorossa, prima ancora che alle conferme a livello di organico si lavora alla definizione del nuovo allenatore, tappa che sta passando direttamente dalle mani del numero 1 del club stanti le assenze in organigramma di un direttore sportivo e un direttore generale.

