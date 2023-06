Sono ore di grande apprensione per famigliari e amici di Rosaria Farinola, la 27enne titolare del bar “Italian Coffee House” di Molfetta, di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 14 giugno. Era uscita di casa intorno alle 10:00 per prendere il treno e raggiungere il fidanzato a Barletta con cui aveva in programma di trascorrere la giornata al mare. È stato lo stesso ragazzo a lanciare l’allarme non vedendola arrivare. La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri e lanciato un messaggio attraverso i social per aiutare le ricerche: “Al momento della scomparsa, Rosaria indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso Whatsapp risulta alle ore 10:02 del 14 giugno. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima, dettagli o avvistamenti della ragazza”.

Contattare i Carabinieri o i seguenti numeri:

373-8587279 Cecilia Altamura

333-7685539 Graziano Farinola