Per disciplinare la viabilità in concomitanza della festa patronale, l’Ufficio Traffico ha emanato ordinanze finalizzate anche a tutelare la pubblica e privata incolumità.

I provvedimenti, tutti consultabili in primo piano sulla rete civica, prevedono:

-Sabato 8 luglio, in via Cialdini (da via S. Marta a corso Garibaldi), divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 19.30 alle 23. Istituito il divieto di transito solo durante il trasferimento della cornice della Madonna dello Sterpeto alla Concattedrale.

-Domenica 9 luglio, sulle strade interessate dal corteo religioso (partenza ore 20): divieto di transito in piazza Castello (tratto da retro Cattedrale), via Carlo V D’Asburgo, via Cavour, corso Garibaldi (da via Cavour a via Baccarini), via Baccarini, piazza Moro, via Roma (tratto da piazza Moro a via Nanula), via Nanula, piazza Principe Umberto, corso Vittorio Emanuele (da piazza Principe Umberto a via Nazareth), via Nazareth, via Cialdini (da via Nazareth a via Duomo), via Duomo (Concattedrale). Sugli stessi percorsi, dalle ore 16 alle 24, divieti di sosta con rimozione.

Ancora: sull’area stradale prospiciente il molo di Levante compresa tra i bar, varrà il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 18 dell’8 luglio alle ore 02 del 10 luglio per approntare lo spettacolo pirotecnico, durante il quale sarà istituito il divieto di transito su viale Regina Elena e sulla Litoranea di Levante.

Un ulteriore, articolato provvedimento, regolamenterà con sensi unici, limitazioni alla sosta ed al transito dei veicoli, i percorsi adiacenti le strutture mobili degli operatori commerciali e il luna park, dall’8 al 10 luglio. Interessati, tra gli altri, il lungomare Pietro Paolo Mennea, le vie Cristoforo Colombo, delle Capitanerie di Porto, San Samuele e il tratto stradale della Lega Navale confinante via Ferdinando Cafiero. Sempre dall’8 al 10 luglio da segnalare la revoca dell’ordinanza dirigenziale sui parcometri solo per il tratto del lungomare Mennea da via S. Samuele a fine via Cafiero.

Parcheggiare sarà possibile, a pagamento, in via Leonardo da Vinci e nelle zone dedicate del Lungomare Mennea. Gratuito il parcheggio a raso e sotterraneo del centro commerciale Ipercoop/Mongolfiera.

Nei giorni 8 e 10 luglio in piazza Moro e lungo le vie Baccarini, Roma, Pier delle Vigne, Di Scanno, Consalvo da Cordova e alcuni percorsi limitrofi divieti di sosta dalle ore 17 alle 24 e di transito per le manifestazioni musicali in programma.

Infine, in corso Vittorio Emanuele (da via Da Cordova e corso Garibaldi), corso Garibaldi (da via Di Scanno a via Cavour) e via Cavour (da corso Garibaldi a vicoletto S. Lucia) l’8 e 10 luglio divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 18 alle 24.

Si invita a consultare, per i dettagli, ogni singolo provvedimento su www.comune.barletta.bt.it.