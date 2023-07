Sarà Santa Scommegna a presiedere la commissione d’indagine sui lavori di via Andria e via Vittorio Veneto. Come avevamo chiesto sin dall’inizio, la presidenza della commissione alla fine andrà a un esponente delle opposizioni, onorando i principi di equilibrio e lealtà istituzionale. Siamo soddisfatti, come gruppo consiliare del PD, che l’esito di questa vicenda abbia rispettato i nostri auspici iniziali e quanto era stato prospettato in Consiglio comunale.

Un sentito ringraziamento a tutti i membri della commissione che hanno eletto una autorevole rappresentante delle opposizioni e i migliori auguri di buon lavoro a Santa Scommegna e alla consigliera Letizia Rana, in qualità di segretario (un’altra donna, dunque, e siamo orgogliosi anche di questa scelta), che porterà in questa commissione le proprie preziose competenze professionali. Siamo certi che, sotto la guida di Santa Scommegna, la commissione procederà speditamente, che si farà luce sulla natura e le ragioni dei ritardi accumulati sinora, e si darà un contributo fondamentale affinché essi siano conclusi in modo rapido ed efficiente, avendo sempre come stella polare la trasparenza e il dialogo con i cittadini.