Una temperatura media percepita di 37 gradi con punte di 39 gradi nelle zone interne del Leccese; 37 gradi in alcune aree del Tarantino, come Grottaglie. In Puglia l’ondata di calore si intensifica e proseguirà anche oggi, domenica 16 luglio, con picchi termici che raggiungeranno i 37 – 38 gradi.

E’ quanto comunica la Protezione civile regionale. Per questo motivo è scattato il massimo livello di allerta, il bollino rosso che avvisa di possibili “rischi per la salute delle persone anche se sane e attive”. L’afa continuerà a far boccheggiare i pugliesi almeno sino a mercoledì, secondo le previsioni degli esperti, anzi proprio tra martedì e mercoledì si potrebbero raggiungere persino superiori a quelle attuali, con picchi di 45 gradi. Per questo motivo, in ottemperanza all’ordinanza firmata circa un mese fa dal governatore Michele Emiliano, negli orari più caldi sarà vietato lavorare nelle campagne. Il Comune di Bari ha già avviato la distribuzione di acqua e Sali minerali ad anziani, persone che vivono sole, clochard e persone fragili.