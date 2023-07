È probabilmente la più tristemente nota tra le cattedrali nel deserto della città di Barletta. Costruito nel 2012 con la spesa di 2 milioni di euro di fondi regionali e comunali, l’orto botanico presente nell’area dell’ex distilleria alla periferia della città non è mai stato inaugurato. Nato per essere un luogo di conservazione della biodiversità delle specie vegetali appartenenti al nostro territorio destinato alla fruizione di turisti, studiosi e scolaresche, questo grande polmone verde vittima nel tempo di incuria e atti vandalici non ha mai aperto i suoi cancelli al pubblico. Problemi tecnici all’origine ed un’inchiesta della magistratura nel 2016 per occultamento di rifiuti nel sottosuolo, a cui seguì il sequestro della struttura, ne rallentarono i progetti di valorizzazione. Oggi questo lungo periodo di abbandono potrebbe essere giunto finalmente al termine. Questa mattina sono iniziati i lavori di caratterizzazione del sito approvati da Regione ed Arpa ed annunciati già a marzo. Campioni del terreno e delle acque saranno inviati ai laboratori specializzati di Brindisi per l’amianto, di Taranto per i metalli pesanti e le diossine, e di Foggia per le acque. Terminata questa fase, e conclusa l’eventuale procedura di bonifica, l’orto botanico potrà essere finalmente inaugurato. Con quasi 12 anni di ritardo.

