«Sabato mattina, verso le 9:30 ci siamo visti ed abbiamo pregato insieme. Adesso siamo in cammino verso il campo dove in serata si svolgerà la veglia e domenica la Santa Messa». Don Claudio Maino, responsabile della Pastorale giovanile per l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che comprende anche le città di Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha commentato così la foto di gruppo dei 56 partecipanti giunti dal territorio diocesano a Lisbona per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.

«I ragazzi sono pieni di entusiasmo, e salutano le persone che incontrano, come è caratteristico di questo giorno, il giorno del cammino verso il luogo dell’incontro, il luogo della grazia. Abbiamo altri tre chilometri da fare, siamo fortunati, in quanto noi abitiamo molto vicino a questo campo, altri invece abitano molto più lontano. Oggi non facciamo diario, perché vivremo questa giornata e domani come un unico giorno, quale momento conclusivo di questa Gmg» ha concluso don Claudio Maino.