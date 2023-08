Arriva a Barletta il Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane. L’evento avrà luogo nella spiaggia libera della litoranea di Levante in Viale Regina Elena (nei pressi del braccio). Dopo Bibione, Castiglione della Pescaia, Cattolica e San Salvo Marina, la tre giorni nella città della Disfida: oggi, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto.

“Anche in questa occasione – dichiarano il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai Grandi Eventi Oronzo Cilli – Barletta è entusiasta di ospitare un importante evento che vedrà sul palco noti e affermati deejay per tre giornate all’insegna della musica e del sano divertimento. Non vediamo l’ora di vedere i nostri giovani far festa tutti insieme in questa estate che si conferma così speciale per la nostra città. Non solo musica, anche sport e animazione per l’intera famiglia. Non possiamo dirci che orgogliosi: ancora una volta le nostre spiagge hanno incantato grandi format come Vertical Summer Tour. Buon divertimento a tutti!”.

Il format del Tour si conferma quello del Maxi Village, un villaggio itinerante che propone attività dalla mattina alla sera e per tutto il week end, su una superficie di 2.000 mq sulla spiaggia, con ingresso libero e gratuito. Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay. Il programma, al mattino, si compone di giochi, gadget moment, acquagym, animazione e intrattenimento. Nel pomeriggio: beach volley, beach tennis e calcio balilla, sup race e race challenge. A chiudere la giornata in spiaggia il Vertical Show & Dance Moment with ritmo do Brazil.

Ospite d’eccezione della tappa a Barletta sarà lo storico dj Mario Fargetta mercoledì 9 agosto dalle 19 alle 22. Sarà, invece, la voce di Chicco Giuliani a partire dalle 17 del 10 agosto ad intrattenere i villeggianti dal palco del Vertical Summer Tour.