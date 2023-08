Torna con tante novità la rievocazione storica della Disfida di Barletta, in programma nella settimana compresa tra il 3 e il 10 settembre. Tra gli eventi pugliesi più attesi dell’anno, la Disfida, presentata all’interno dell’aeroporto di Bari per sottolineare l’internazionalizzazione della manifestazione, si preannuncia come un’attrazione suggestiva per i tanti turisti che raggiungeranno Barletta. Dopo lo stop a causa della pandemia, con questa nuova edizione torna il certame cavalleresco nel fossato del Castello, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. L’evento di quest’anno, pensato in grande stile, vede l’affidamento della direzione artistica al regista Alessandro Piva, già a lavoro in questi mesi con il collaudato regista di tante edizioni della manifestazione Francesco Gorgoglione.