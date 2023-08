Nello scorso weekend, sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno, si sono svolti i Campionati Italiani di Beach Sprint. La Lega Navale Italiana di Barletta non poteva mancare l’appuntamento e, con una compagine composta da ben 24 atleti, è andata a caccia delle medaglie in palio.

La più grande soddisfazione è arrivata da Maria Lanciano che dopo aver brillato in tutta la stagione nelle prove in singolo conquistando tra l’altro il diritto a vestire la maglia azzurra nei campionati europei in programma dal 1° al 3 settembre a La Seyne-Sur-Mer (Francia), nelle prime ore di domenica ha conquistato il titolo italiano in singolo under 19. A completare il successo, vincendo una dura selezione il giorno successivo, ha conquistato l’onore di rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di Beach Sprint in programma a Barletta dal 29 settembre al 1° ottobre prossimi. I successi dei ragazzi magistralmente guidati dal tecnico Cosimo Cascella non finiscono qui. Un brillante argento ha premiato la coppia under 19 Maria Laura Pinto e Adriana Vurro che nel doppio 19 ha sfiorato l’impresa di bissare il titolo già conquistato nel 2022.

Grandi prestazioni per Federica Chisena, Antonia Lacavalla, Anna Lacavalla, Mirko Messinese, Francesco Paolo Postiglione, Maria Postiglione, Nicola Rizzi e Mauro Strignano che pur non conquistando medaglia sono stati sempre in lizza per il podio.

Anche il settore master ha portato titoli e medaglie al sodalizio presieduto da Giuseppe Gammarota. ORO e titolo italiano sono arrivati dal doppio under 43 di Elena Petrarulo e Michele Magliocca, da quello over 54 di Rita Cappabianca e Antonio Diterlizzi e dal singolo over 54 di Paolo Vurro. A completare il medagliere, gli argenti dei doppi 43-54 di Luigi Fruscio e Rita Cappabianca e di Roberto Rizzi e Michele Magliocca e il bronzo del quattro 43-54 di Palmira Monopoli, Elena Petrarulo, Anna Carpentiere, Giacoma Marzano e Roberto Rizzi (timoniere).

Un altro fine settimana da incorniciare che porta nella bacheca della Lega Navale Italiana di Barletta nuovi allori a conferma dell’impegno della società, dei suoi tecnici e degli atleti e della crescita del movimento remiero barlettano che vedrà l’apice nei prossimi Campionati del Mondo di Beach Sprint e Coastal Rowing in programma sulla Litoranea Pietro Paolo Mennea dal 29 settembre all’8 ottobre 2023.