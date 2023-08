Ci siamo quasi: ormai c’è il fischio di partenza. Ieri mattina la conferenza stampa presso l’Aeroporto di Bari ha dato ufficialmente il via all’edizione 2023 della Disfida di Barletta. Si svolgerà dal 3 al 10 settembre, ma come ovvio la giornata più attesa è quella conclusiva di domenica 10 con il grande ritorno del Certame cavalleresco, del corteo trionfale per le vie del centro e lo spettacolo piro-musicale dagli spalti del Castello.

Lo spettacolo per assistere al Certame, che si svolgerà nel Fossato del Castello, avrà inizio alle ore 17,00. Il varco d’accesso sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 15,00 al fine di un miglior afflusso dei presenti. Il prezzo dei biglietti è di 20 € per il pubblico adulto e di 10 € per i bimbi dai 6 ai 12 anni (spese di prevendita comprese). È possibile acquistare i biglietti online sul circuito vivaticket.it al seguente link: www.vivaticket.com/it/ticket/certame-cavalleresco-la-disfida-di-barletta/214632, ma anche al Bookshop del Castello di Barletta. Naturalmente sarà ricreato, come da tradizione, il momento del Giuramento dei cavalieri di Ettore Fieramosca durante le giornate precedenti.

Durante la presentazione di ieri mattina, è stato diffuso lo spot ufficiale di lancio che racconta l’attaccamento all’evento storico di tutti i cittadini barlettani, a prescindere dalla loro età; in questo si è lasciato spazio a quel pubblico cittadino che è «Allo stesso tempo – ha ribadito il direttore artistico – spettatore e protagonista». Come noto la rievocazione con il Certame è mancata per due anni a causa della pandemia. Quest’anno la scommessa dell’Amministrazione comunale, che riprende anche grazie al contributo della Regione Puglia, è di ridare lustro all’immagine della città anche a livello nazionale e internazionale, riprendendo anche il Certame come da promessa elettorale di Cannito durante le scorse Amministrative. La kermesse di quest’anno ha affidato la direzione artistica ad Alessandro Piva, regista e sceneggiatore che ha esordito nel 1999 con il film pluripremiato LaCapaGira, mentre la regia della Disfida 2023 è affidata all’esperienza di Francesco Gorgoglione. Faranno parte del cast Giorgio Pasotti nel ruolo di Ettore Fieramosca, Ludovica Coscione, nota al pubblico per la sua partecipazione nel cast della serie Mare Fuori, che vestirà i panni di Elvira da Cordova e Giovanni Calcagno, attore cinematografico e teatrale, nel ruolo di Guy de la Motte.

Aeroporti di Puglia, di cui fa parte del CDA il barlettano Ruggiero Dicorato, già consigliere comunale nella scorsa consigliatura, sarà partner ufficiale de “La Disfida di Barletta” darà visibilità alla nostra città con la promozione del nostro Certame cavalleresco, proiettando Barletta nei vari aeroporti pugliesi, ricchi di un movimento di circa 6 milioni di passeggeri da tutto il mondo.

Un evento finanziato dalla Regione nella volontà di tracciare la memoria dell’epico combattimento a cavallo tra italiani e francesi e di renderlo noto anche all’estero. Insomma, una cavalcata nella storia tra realtà e leggenda, amori e spade che rimane tra gli eventi pugliesi imperdibili. Un’importante occasione per tutta la BAT.