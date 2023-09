«Qualcuno ha detto che stiamo facendo la storia. Certamente noi della Lega Navale di Barletta, – così il presidente della sezione barlettana Giuseppe Gammarota commenta sui social network – stiamo facendo la storia di di questa bellissima disciplina sportiva. I sacrifici se ben fatti portano grandi soddisfazioni. Orgoglioso di essere Presidente di questo sodalizio».

Si arricchisce agli Europei Beach Sprint a La Seyne-sur-Mer il bottino per i colori azzurri. Nuovamente oro per l’Italia, questa volta nel doppio misto Under 19 dove con un ricupero al cardiopalmo Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro) e Maria Lanciano (Lega Navale Italiana Barletta) rimontano quasi due barche di distacco ai francesi nel percorso di ritorno. Conquistano la seconda medaglia d’oro di giornata per l’Italia.