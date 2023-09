“Siete un esempio per i vostri coetanei, un modello di riferimento per spirito di sacrificio, costanza e dedizione verso una disciplina che impone un duro allenamento quotidiano. Vi ringrazio a nome di tutta la città perché esportate in termini positivi il suo nome in tutto il mondo”.

Con queste parole il Sindaco Cosimo Cannito si è rivolto a Maria Lanciano e Federica Chisena due giovanissime atlete della Lega navale italiana (sez. di Barletta) che il Sindaco ha voluto incontrare per complimentarsi con loro per i successi sportivi ottenuti recentemente. Le due ragazze sono, infatti, reduci da importanti vittorie raggiunte a livello internazionale.

Maria Lanciano ha vinto in doppio l’oro agli europei di beach sprint e, in singolo, l’argento. Federica Chisena, invece, si è aggiudicata il terzo posto sia agli Europei di Beach Sprint in Spagna che all’ultima competizione mondiale in Galles.

Al cordiale incontro erano presenti anche l’Assessore allo Sport Marcello Degennaro, il presidente della sezione di Barletta della Lega navale italiana Giuseppe Gammarota e l’allenatore delle due campionesse Cosimo Cascella.