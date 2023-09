Attraverso l’impegno dell’Avis Barletta, la Asl Bt ha avviato nei mesi scorsi un progetto denominato “Cuore” volto a monitorare la salute dei donatori di sangue. Infatti presso la sede dell’AVIS Comunale Barletta i donatori, in base alla loro età, sono stati contattati per eseguire un controllo dello stato di salute del loro cuore attraverso l’esecuzione di un Elettrocardiogramma. L’ECG, inviato in tempo reale per via telematica al reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Barletta, è stato così refertato, inserito nella cartella clinica del donatore di sangue e, attraverso un apposito software, trasmesso al Centro Trasfusionale. Ad oggi sono stati eseguiti più di 50 elettrocardiogrammi con enorme soddisfazione degli utenti e del personale sanitario.

L’esecuzione dell’elettrocardiogramma si affianca così al controllo del colesterolo (eseguito ad ogni donazione) e rappresenta uno strumento utile per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Donare il sangue, quindi, fa bene al cuore, fa bene a tutti.