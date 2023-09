Gli ABBA a cinema. A raccolta i fan di tutta Europa del gruppo svedese. Duplice appuntamento alla Multisala Paolillo: lunedì 18 settembre proiezione alle ore 18.30 e martedì 19 settembre alle ore 21.30. Lo storico Politeama barlettano è inserito tra i nove cinema pugliesi che programmano la straordinaria esperienza “Sing –Along”.

L’iniziativa sarà una festa per tutti: include la versione rimasterizzata del film del 1977 “Abba – The movie” diretto dal regista candidato agli Oscar Lasse Hallstrom e contenuti extra aggiuntivi, tra cui uno speciale dietro le quinte dello spettacolo “Abba voyage” andato in scena nel 2022 a Londra, innovativa reunion della formazione, dove i quattro artisti apparivano sul palco sotto forma di avatar digitali. E ancora, una anteprima video di Abba The Museum a Stoccolma, video sottotitolati dei loro brani più celebri, filmati estremamente rari per rendere imperdibile l’evento, riconducibile a una vera e propria celebrazione della intramontabile eredità degli Abba, pietra miliare della storia della musica. La band vanta un posto d’onore nelle hit mondiali.

L’acronimo del gruppo pop racchiude i nomi di Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid “Frida” Lyngstad. Formatosi nel 1972, irruppe sulla scena internazionale con “Waterloo” conquistando il pianeta con successi straordinari come SOS, Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen, The winner takes it all.

Il film di Hallstrom racconta la storia di un DJ radiofonico che insegue il quartetto in giro per l’Australia con l’intento di ottenere una intervista, mentre la solerte guardia del corpo degli Abba cerca di impedirlo. Un bel viaggio nella dimensione stratosferica della formazione, all’epoca carismatica, all’apice della sua popolarità.

Gli Abba si sciolsero nel 1982 e il loro repertorio ha ispirato nel 1999 il musical Mamma Mia! da cui nel 2008 è stato tratto il film con Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth e, nel 2018, il sequel Mamma Mia! Ci risiamo, con i medesimi attori coadiuvati da Cher, Lily James, Andy Garcia e altri noti artisti.

“Abba: The Movie – Fan Event” è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i Media Partner Radio Capital, Radio Deejay, MYMovies.it e Universal Music Italia.