Continua senza sosta l’azione di prevenzione soprattutto attraverso l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e quella di contrasto alla commissione dei reati predatori.

Al fine di arginare il fenomeno dei furti d’auto, che sta prendendo sempre più piede in tutto il territorio e che da sempre provoca notevole preoccupazione nella popolazione, il Questore Roberto Pellicone ha emesso un foglio di via nei confronti di un ladro d’auto, con precedenti specifici, rimpatriandolo nel suo Comune di dimora a Cerignola e impedendogli il ritorno nel Comune di Barletta per un periodo pari a due anni.

In particolare il destinatario del provvedimento, un 32enne è stato tratto in arresto da personale della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Barletta per i reati di tentato omicidio, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso, poiché mentre si trovava nel Comune di Barletta, a bordo di una autovettura provento di furto, con altri complici poi datisi alla fuga, cercava di investire uno degli operatori di polizia che riusciva a rientrare nel veicolo di servizio che veniva, successivamente, speronato nella parte anteriore.