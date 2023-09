Arriva alla Multisala Paolillo di Barletta “Carlos: il viaggio di Santana”. Il docufilm di Rudy Valdes è in programma martedì 26 settembre alle ore 18.30 e alle ore 21.00. Evento imperdibile per tutti i fan dello straordinario chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Sul grande schermo la vita e la storia di una delle più celebri leggende della musica, vincitore di 10 Grammy, artista capace di fondere jazz, blues, Mariachi con la spiritualità del rock n’ roll, toccando le profonde corde delle emozioni.

Dopo l’anteprima al Tribeca Festival, “Carlos” è presentato in tutto il mondo da Trafalgar Releasing e Sony Pictures Classics e distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Digital. Il Politeama Paolillo è inserito nell’elenco. Il pubblico, come già avvenuto per altri docufilm potrà apprezzare la particolare proiezione arricchita da uno speciale contenuto introduttivo che vede la partecipazione dello stesso Santana e del regista Valdez, già vincitore di due Emmy (The Sentence, We Are: The Brooklyn Saints).

Il docufilm, prodotto dai Premi Oscar Ron Howard e Brian Grazer, raccoglie anche interviste a Santana e alla sua famiglia, filmati d’archivio inediti, tra cui video casalinghi, sequenze di concerti, scene di backstage, testimonianze di luminari dell’industria musicale e collaboratori, fra cui Clive Davis e Rob Thomas.

Avvezzo alle continue sperimentazioni Carlos Humberto Santana Barragàn, meglio noto con il nome d’arte di Carlos Santana, è un punto di riferimento per i giovani artisti di oggi e un modello da seguire. Trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici. La sua band, insieme ai Rolling Stones, è la sola, dagli anni ’60, ad avere un album che ha raggiunto la Top 10 in ogni decennio.

Attualmente è al 15° posto nella classifica dei 100 migliori chitarristi al mondo citata dalla rivista Rolling Stone. L’omaggio dedicato all’incredibile Santana diviene una meravigliosa festa per tutti i suoi appassionati. Partner dell’iniziativa (distribuita da Nexo Digital), Virgin Radio, MYmovies.it e Sony Music e Live Nation.