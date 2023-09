Tutto è pronto per i campionati mondiali di Beach Sprint e Coastal Rowing (world rowing 2023) sul lungomare Pietro Mennea (Litoranea di Ponente) di Barletta, che si svolgeranno dal 29 settembre all’8 ottobre. Ieri pomeriggio la cerimonia di apertura presso il Village allestito sulla spiaggia barlettana; la città sarà capitale mondiale di questi sport acquatici per i prossimi giorni.

Vero e proprio padrone di casa, promotore dell’importante iniziativa, è stato Roberto Rizzi presidente regionale della Federazione Italiana Canottaggio, nonché esponente della Lega Navale di Barletta: «Tutte le Istituzioni coinvolte hanno fatto un grande lavoro di squadra, per portare a Barletta un sogno, il campionato mondiale di Coastal Rowing e Beach Sprint che solo un anno fa sembrava un’impresa impossibile». Questa molto probabilmente diventerà una disciplina olimpica dal 2028. «Queste attività sulla sabbia hanno un grande futuro e una forte crescita perché le spiagge vanno usate tutto l’anno, e spiagge così grandi come quelle di Barletta possono crescere. Abbiamo tutto il mondo qui ed è una grande festa e occasione di promozione del territorio».

Un evento che deve inorgoglire tutti i barlettani, secondo il sindaco Mino Cannito, emozionato per essere riuscito a portare a casa questo traguardo per la città: «Non mi aspettavo di raggiungere questo risultato perché è stata davvero una sfida poiché noi siamo partiti del tutto impreparati. Questa è anche un’opportunità economica per la nostra città e occasione per farci conoscere sul piano culturale e turistico e questo è anche uno dei motivi per il quale ci siamo impegnati – e prosegue – Con una delibera di Giunta abbiamo autorizzato un anticipo di 250mila euro al Comitato organizzatore affinchè potesse di fatto svolgere le più immediate necessità». Tuttavia, non mancano le polemiche di natura politica: «Spero anche che a livello regionale qualcuno voglia capire che Barletta è una città importante, perché diserta continuamente le nostre richieste e incontri di partecipazione e questo ci dispiace», con chiaro riferimento alle principali istituzioni regionali, in primis al presidente Emiliano.

In particolare, il campionato mondiale di Beach Sprint si svolgerà questo fine settimana, dal 29 all’1 ottobre: il Beach Sprint è una specialità del Coastal Rowing che unisce la corsa sulla sabbia per un tratto di 10-50 metri, sulla battigia l’atleta sale rapidamente a bordo dell’imbarcazione, tenuta da due assistenti, per eseguire un percorso in slalom di 500 metri vogando, ed infine termina con un’altra corsa in spiaggia fino al traguardo. Già venerdì 29 si inizia con le gare eliminatorie, proseguendo il sabato con le semifinali e domenica 1 ottobre con le finali. Il campionato mondiale di Coastal Rowing, invece, si terrà nel successivo fine settimana (dal 6 all’8 ottobre); le gare di canottaggio costiero di svolgono su lunghe distanze da 4 a 6 km. A Barletta le eliminatorie si svolgeranno su circuito ridotto, mentre le finali saranno sulla massima distanza. Anche per questo il venerdì ci saranno le prime gare eliminatorie, per continuare il sabato con le semifinali e la domenica con la finale di World Rowing Coastal Championships.

Partecipano 894 atleti in tutto da 45 nazioni, dall’Arabia Saudita, al Giappone, Nuova Zelanda e Svezia; abbiamo imparato a riconoscere i tanti atleti presenti in città già in questi giorni, infatti la grandiosità di questo evento è anche molto legata all’impatto economico che offrirà al territorio: si stima che la ricaduta a beneficio non solo della città di Barletta ma anche di quelle vicine sarà di circa 1 milione di euro alla quale va aggiunta la spesa sostenuta dal pubblico che vorrà assistere alle gare. Sarà un’opportunità per mostrare anche l’importante patrimonio storico-culturale agli occhi dei partecipanti che provengono da così tanti angoli del mondo; oltre all’impatto sociale, grazie ai numerosi eventi organizzati da diverse associazioni sportive cittadine, e anche all’importante messaggio dei Campionati contro la violenza sulle donne.

È intervenuto per la cerimonia inaugurale, Flavio Siniscalchi, capo di Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Occasioni come queste che noi cerchiamo di supportare appieno, servono non soltanto per incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli, quindi dai più giovani sino alle persone più anziane comprese le persone con disabilità, ma anche e soprattutto per valorizzare dei territori». Per Antonio Giuntini, vicepresidente della Federazione Canottaggio, questa è una vetrina per questo sport e il suo prossimo ingresso tra i giochi olimpici, ma anche per la città di Barletta che offre un costa perfetta per questo tipo di esperienza. Presente anche Carmen Antonino, funzionaria di Puglia Promozione che ha sostenuto l’evento.

Questi mondiali sono stati organizzati con lo speciale contributo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia, patrocinato dal CONI, Lega Navale Italiana, Puglia Promozione, Provincia BAT, città di Barlettà, città di Andria, città di Bisceglie, città di Margherita di Savoia, Comune di Minervino Murge, Comune di Trani, Comune di Spinazzola.