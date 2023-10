Il premio Miglior Sommelier di Puglia 2023 se lo aggiudica Carmine Galasso della Delegazione BAT Svevia dell’AIS. Un nuovo riconoscimento dopo il titolo ottenuto lo scorso di Miglior Sommelier del Nero di Troia e del Primitivo e del Negroamaro. La quinta edizione della competizione organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia si è tenuta il 2 ottobre scorso presso il Parco dei Principi Ricevimenti di Foggia. Per Galasso, barlettano, non una semplice vittoria, ma uno stimolo per guardare avanti.

Altra edizione di successo per l’Associazione Italiana Sommelier Puglia. Un’intensa giornata all’insegna dell’importanza della formazione, conclusasi con la degustazione di una selezione di pregiati vini pugliesi abbinati ad assaggi food. Tanti i giovani che hanno preso parte al concorso. Tutti ambasciatori del vino di Puglia.

Dopo le prime due prove, un questionario e una degustazione organolettica scritta di due vini anonimi, spazio alle prove di servizio e comunicazione per i tre candidati che hanno ottenuto il maggior punteggio. Un’avvincente sfida a tre che ha permesso di decretare il nuovo ambasciatore della Puglia vitivinicola. Il vincitore sarà ammesso di diritto alla selezione per il concorso Miglior Sommelier d’Italia per l’anno in corso.

Il servizio.