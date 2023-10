È in corso come disposto dal Settore comunale Manutenzioni di Barletta, un trattamento fitosanitario endoterapico sui lecci (quercus ilex) dei Giardini “De Nittis”, afflitti da una pesante infestazione di cocciniglia dei rami chiamata Kermes vermilio.

Avendo valutato l’inefficacia degli interventi eseguiti negli ultimi anni, ed essendosi ripresentati i disseccamenti e l’eccessiva proliferazione della cocciniglia (con la cosiddetta “melata zuccherina” che imbratta il basolato), si è ritenuto necessario ricorrere con urgenza ad un trattamento fitosanitario a titolo di “terapia d’urto” da eseguire con sistema endoterapico, così come disposto dal vigente Decreto Ministeriale in merito ai “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico”.

“Il trattamento – spiega l’agronomo comunale incaricato Angela Dinuzzi – prevede l’impiego di fitofarmaci autorizzati con applicazione ai tronchi di capsule in pressione attivate con un insetticida in grado di contrastare la cocciniglia che sta flagellando le alberature di lecci in argomento. Le capsule saranno rimosse in giornata, non appena gli esemplari le avranno svuotate assorbendo il prodotto e distribuendolo nei tessuti vegetali, in modo da non esporre la popolazione all’eventuale contatto con i dispositivi. Ad operare è una équipe, da anni operativa nel settore della difesa del verde urbano, di dottori agronomi di uno studio specializzato incaricato per la circostanza dal Comune di Barletta”.

Per il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora alle Manutenzioni, Lucia Ricatti, “l’Amministrazione comunale si adopera oggi per risolvere una annosa criticità attinente al verde pubblico. Analogamente siamo impegnati a tempo pieno per individuare i rimedi più idonei alle altre problematiche riguardanti, in generale, il patrimonio arboreo locale, nelle zone centrali come in quelle di espansione”.