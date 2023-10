L’azione della Regione Puglia per il monitoraggio ambientale della zona industriale di Barletta non si ferma. Con il nuovo stanziamento di 100mila euro si potranno approfondire le tante attività poste in essere nel corso di questi anni”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo.

“Mercoledì 18 ottobre – afferma Caracciolo – ci sarà un nuovo incontro alla presenza dei tecnici della Regione, di Arpa e del comune di Barletta: sarà l’occasione per definire quali iniziative si potranno attuare grazie a queste nuove risorse”.

“L’orientamento che sta emergendo – prosegue il presidente del gruppo Pd – è quello di procedere ad un approfondimento delle analisi già messe in atto in modo tale da valutare l’installazione di altri piezometri oltre a quelli già presenti e, se necessario, procedere ad ulteriori bonifiche oltre a quelle in corso. Tali attività, inoltre, concorrono utilmente ad accertare le responsabilità dell’inquinamento”.

“Quello del monitoraggio ambientale della zona industriale di Barletta – conclude Caracciolo – è un percorso virtuoso in atto da oltre 7 anni, un’azione volta alla tutela della salute dei cittadini che mi ha visto sempre attivo e in prima linea. Andiamo avanti per garantire ai barlettani le risposte che meritano”.