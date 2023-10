Il Presidio del Libro di Barletta, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Letti di Piacere” e con l’Associazione Culturale “Krass” presenta: Vincenzo Costantino “Cinaski” in “Bingo Poetico” con la partecipazione di Giuseppe “Jimi Ray” Piazzolla alla chitarra. L’evento, con ingresso esclusivamente su prenotazione, è in programma martedì 31 ottobre 2023 alle ore 21.00 nella accogliente ed esclusiva sede di A*Stare in via Geremia Di Scanno 32 a Barletta.info e prenotazioni 3534512809 Iniziativa della Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del territorio.

VINCENZO COSTANTINO “CINASKI” nasce a Milano nel 1964. Esponente della scrittura contemporanea tra underground e poesia, tra i più amati e celebrati in Italia e all’estero. Ha pubblicato sino ad ora un libro a quattro mani con Vinicio Capossela: “In Clandestinità” con Feltrinelli edizioni, tre raccolte di poesia con la casa editrice Marcos y Marcos, un libro di racconti di Natale con Round Midnight edizioni, un disco di spoken word and music con Gibilterra edizioni e una raccolta di racconti con Hoepli edizioni I MIEI POETI ROCK uscito nell’ottobre del 2021. E’ docente AFAM presso la scuola di musica Cpm di Milano fondata da Franco Mussida della PFM per drammaturgia musicale e atto creativo nella scrittura dei testi. E’ presidente di giuria al Premio De André per la sezione Poesia. Collabora da anni con artisti e amici del mondo della musica.

BINGO POETICO

Si vincono emozioni. Vincenzo Costantino partendo dai suoi tre libri editi Marcos y Marcos “Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare” “Nati per lasciar perdere” e “Il più bello di tutti” invita il pubblico a sceglierne uno come fossero le tre buste di un quiz. Invita poi a scegliere una pagina a caso dallo stesso. La poesia che corrisponde alla pagina giocherà con le vostre emozioni tramite la voce recitante di Vincenzo. Un gioco tra caso ed empatia. A ognuno la sua. La vita non è un gioco, ma è bello giocarci.