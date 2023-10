Confermata la presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 30 ottobre a Barletta, dove parteciperà in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Con il ministro sarà in città anche il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani. “Come dichiarato il 12 ottobre scorso in risposta a una mia interrogazione, il ministro Piantedosi verrà a Barletta a presenziare a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, a conferma della puntuale attenzione che il governo presta alla sicurezza del nostro territorio”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, commentando la notizia ufficiale.

“Voglio innanzitutto ringraziare il Prefetto Bat, dottoressa Riflesso, e il Questore dottor Pellicone sia per l’incessante lavoro quotidiano che svolgono sul territorio, sia per l’impegno di questi giorni nell’organizzazione dell’accoglienza al ministro e al capo della Polizia. La provincia di Barletta Andria Trani dispone di una propria Questura da appena due anni ma, insieme a tutti gli altri presìdi di legalità sul territorio, inclusa la Procura di Trani nella persona del Procuratore capo dottor Renato Nitti, l’azione di contrasto a ogni forma di illecito criminale è costante e incisiva. Lo dimostrano le operazioni complesse concluse brillantemente negli ultimi mesi dai dirigenti e dal personale delle nostre forze dell’ordine, nonostante le difficoltà operative legate alla carenza di uomini e mezzi. La presenza del ministro dell’Interno rappresenterà un’importante occasione di confronto e di conoscenza più approfondita delle necessità delle nostre realtà locali, al fine di portare le istanze della comunità all’attenzione nazionale”, conclude il senatore Damiani.