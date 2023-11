Lo scorso 16 giugno, Timac Agro di Barletta ha presentato all’Amministrazione Comunale richiesta per l’abbattimento di complessivi 19 Pinus pinea collocati nell’area di proprietà dello stabilimento stesso. Avendo la stessa attivato il protocollo di messa in sicurezza operativa delle aree di pertinenza, presentava questa istanza dopo accurata perizia agronomica che evidenziava la pericolosità, per la pubblica incolumità, dei suddetti esemplari che risultavano molto inclinati verso l’asse stradale di via Misericordia, di proprietà del Comune e, a riprova dell’efficienza del sistema di messa in sicurezza operativa, anche molto debilitati.

Durante il sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico per valutare l’approvazione della richiesta, si è manifestata la necessità di mantenere, dopo l’abbattimento dei 19 Pinus, la funzione ecosistemica di captazione dell’anidride carbonica e l’abbattimento degli inquinanti che il verde urbano svolge soprattutto nelle aree industriali. Queste considerazioni hanno portato la Dirigenza della TIMAC Agro a prevedere delle misure compensative del verde che si sono concretizzate in data odierna, mettendo a dimora a proprio carico n. 25 esemplari di Nerium oleander di tre anni di età, dalla circonferenza di 18 cm. circa, ben sviluppati e di prima scelta.

Sono stati piantumati nelle conche già presenti e vuote lungo la stessa via Misericordia, anche a completamento del filare esistente, in una ottica di miglioramento del decoro urbano. TIMAC Agro si occuperà di curare questi esemplari finché non avranno completato il processo di attecchimento. Si invita la comunità a rispettare e non danneggiare i nuovi alberi.