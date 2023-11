Si comunica che la Protezione Civile della Regione Puglia ha dichiarato l’allerta meteo gialla a partire dalla mezzanotte di oggi per le successive 24/30 ore. Il bollettino prevede “venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. Pertanto l’Amministrazione Comunale di Barletta ha predisposto prudenzialmente con apposita ordinanza, per tutta la giornata di domani (martedì 28 novembre 2023), la chiusura al pubblico di Cimitero, giardini del Castello e di Villa Bonelli, in attesa del nuovo bollettino meteo. L’ordinanza vuole garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Si ringrazia per la collaborazione.