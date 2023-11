Nella settimana dedicata a Federica e Andrea, la Nelly Volley incassa il secondo ko consecutivo e il sesto complessivo, cedendo per 3-1 fuori casa alla Don Milani Bari.

Grande rammarico in casa barlettana per una gara tutto sommato alla portata e che, con maggiore equilibrio, avrebbe potuto avere ben altri risvolti. Dopo un primo set a senso unico e terminato per 25-15 in favore dalla formazione del capoluogo, capitan Pinto e compagne reagiscono in un secondo periodo ordinato e in cui vengono sfruttati al meglio i fondamentali. Il 20-25 rimette il risultato in parità e in discussione. Nel terzo periodo, regnano sovrani sorpassi e controsorpassi, con la Nelly che mette più volte la testa avanti(mancando un set point ndr), ma, complice qualche sbavatura di troppo, va nuovamente in svantaggio proprio in volata (26-24). Nell’ultima ripresa, Don Milani controlla in lungo e in largo e chiude su un meritato 25-13. Una partita giocata sugli episodi e che la Nelly non riesce a portare dalla propria parte. Occasione di riscatto rimandata a domenica prossima per la sfida casalinga contro la Volley’s Eagles Bari, altro scontro diretto per la salvezza.