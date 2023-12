Presentato in anteprima al Torino Film Festival arriva martedì 5 dicembre (ore 18.30-21.00) al Politeama Paolillo “Paolo Conte alla Scala, il Maestro è nell’anima” il documentario diretto da Giorgio Testi, prodotto da Sugar Play e distribuito da Medusa.

Lo scorso febbraio, il Tempio milanese dell’opera, della musica classica e del balletto, si è aperto per la prima volta alla canzone popolare e lo ha fatto con il “più nobile e il più autenticamente popolare fra gli autori di canzoni di lingua italiana, il più artista e il più artigiano, il più letterato e il più musicista e il più all’avanguardia: Paolo Conte”.

Da questo evento straordinario è nato il film documentario “Paolo Conte alla Scala, il Maestro è nell’anima”, un lavoro intimo e poetico che va dritto al cuore artistico di un personaggio eccezionale che nel 2001, al termine della sua tournée negli Stati Uniti, la critica americana definì “traghettatore estetico dal Novecento al futuro”.

Musica, ricordi e confidenze in un film in cui la voce del Maestro di oggi si mescola con quella del giovane Paolo Conte, attraverso immagini di repertorio dell’archivio di famiglia che narrano “sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata”.

“Paolo Conte alla Scala – dichiara Caterina Caselli di Sugar Music – è la realizzazione di un sogno che viene da molto lontano, una idea fissa che mi ha perseguitato per anni, da quando ho cominciato a collaborare con lui per divulgare e valorizzare la sua arte a livello internazionale. Sono da sempre invaghita delle sue qualità, riflesso di una complessità che va oltre le sue splendide canzoni. Qualche tempo fa assistendo ad un suo concerto si è risvegliata in me l’idea che un artista di quella grandezza potesse esibirsi nel più importante teatro musicale italiano: La Scala. Lo scorso 19 febbraio il maestro con la sua orchestra ha trionfato, come è giusto che sia, chiudendo il concerto fra applausi scroscianti. La tenacia vince sempre”.