Porte chiuse in Barletta-Martina, partita in programma domenica 10 dicembre per la 15^ giornata di campionato nel girone H di Serie D. Questo il provvedimento del Giudice Sportivo dopo i disordini di domenica prossimo in Casarano-Barletta: “Una partita a porte chiuse e 2000 euro di multa al Barletta – si legge – per avere propri sostenitori in campo avverso per l’intera durata della gara lanciato sul terreno di gioco 3 fumogeni e numerose bombe carta (circa 15) che esplodevano nei pressi del portiere della società avversaria, il quale necessitava dell’intervento dei sanitari. Malgrado l’annuncio dello speaker a cessare il lancio, lo stesso proseguiva fino al termine della gara”.