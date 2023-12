Rammarico per un approccio alla gara sottotono, ma ottimi segnali per una reazione da gruppo compatto. L’altra faccia della medaglia della sconfitta di domenica contro Volley’s Eagles Bari deve essere il punto di partenza in vista della ripresa degli allenamenti in settimana.

Partenza che premia la formazione barese, abile a scattare meglio dai blocchi e ad aggiudicarsi il primo set sul 15-25. La Nelly non riesce ad incidere e questo si ripercuote anche nella seconda ripresa, che per situazioni di gioco e punteggio(15-25 ndr) è praticamente la fotocopia del primo. Volley’s Eagles sullo 0-2 e che gioca sul velluto prima del ricompattamento del giovanissimo gruppo allenato da Pino Filannino che riesce a cambiare volto e a giocare un’ottima pallavolo. La gara si riapre grazie al 25-17 del terzo set e poi torna in parità, nel tripudio del pubblico barlettano, con il 25-19 che rimanda il verdetto al quinto set. Nel tie-break, premiata la maggiore lucidità della Volley’s Eagles che conquista i due punti della contesa, mentre la Nelly porta a casa un solo punto pur meritando complessivamente qualcosina di più nella seconda parte di gara. Tanti però gli spunti da cui ripartire in vista della nona giornata di campionato contro l’Asem Bari.