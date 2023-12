Il Settore comunale Welfare e altri Servizi alla Persona rende noto che il 12 Dicembre si celebra “La Giornata dedicata agli scomparsi”, istituita nel 2019 dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Il Comune di Barletta intende focalizzare l’attenzione su questo fenomeno che, come mostrano i dati più recenti, è in costante crescita, e sempre più spesso si tratta di minori e individui con deficit cognitivi. Pertanto per sensibilizzare l’opinione pubblica il Commissario straordinario incaricato dal Governo ha redatto una brochure con la quale vengono fornite informazioni riguardanti le misure da adottare quando di un soggetto a rischio (con danno cognitivo Alzheimer o altro tipo di demenza) non si hanno più notizie.

Si segnala che il 112 è il numero unico a cui rivolgersi per tutte le emergenze.