Il Settore Welfare e altri Servizi alla Persona rende nota la possibilità di presentazione della domanda, dalle ore 10:00 del giorno 1 Gennaio 2024 alle ore 23:59 del giorno 31 Gennaio 2024, per l’accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base Anno 2024.

DESTINATARI:

Genitore sia esso la madre o il padre di stato civile libero, che da solo ha riconosciuto figli minori di anni 18 residenti nel Comune di Barletta, e con un reddito familiare I.S.E.E. non superiore a € 8.000,00.

Documentazione richiesta:

⦁ copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente;

⦁ copia della tessera sanitaria in corso di validità del richiedente;

⦁ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente;

⦁ attestazione I.S.E.E. della situazione economica di tutto il nucleo familiare con allegata documentazione della DSU in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

⦁ eventuali documenti (attestazione IBAN, busta paga, modello 730);

⦁ qualunque altro documento richiesto dall’ufficio per il perfezionamento della pratica (es. in caso di minori affetti da disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 occorre produrre relativa documentazione da allegare alla domanda o di altro componente);

⦁ copia leggibile del documento di identità in corso di validità del delegato (nell’ipotesi di delega a terzi);

⦁ documento di delega (nell’ipotesi di delega a terzi).

Presentazione istanze:

Le domanda di accesso di Accesso al Servizio di Supporto alla Monogenitorialità-Ex Assistenza Economica di Base Anno 2024 dovranno essere presentate dalle ore 10:00 del 01.01.2024 alle ore 23:59 del 31.01.2024 esclusivamente online sul Portale istituzionale: www.comune.barletta.bt.it cliccando sul banner WELFARE-SERVIZIO SOCIALE ONLINE all’indirizzo https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/ tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE collegato (Carta di IdentIità Digitale) del richiedente o di un suo delegato.

Nell’ipotesi di delega ad altro soggetto, la stessa dovrà essere prima protocollata presso l’Ufficio Welfare e Altri Servizi alla Persona, Piazza Aldo Moro n. 16 piano 4° e successivamente caricata in fase di domanda.

Per informazioni, si può contattare il Segretariato Sociale ai seguenti numeri telefonici: 0883/516743 –758 – 726 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; il giovedì, invece, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Email: [email protected].