Una prestazione dai due volti rimanda l’appuntamento con il ritorno al successo del Frantoio Muraglia Barletta Basket, che cede per 74-62 alla Nuova Matteotti Corato, più costante complessivamente dei biancorossi nell’arco della gara.

Botta e risposta nel primo quarto tra le due formazioni. Pekic si prende la Nuova Matteotti sulle spalle con buone conclusioni dalla lunga, mentre Gambarota e Caceres rispondono per Barletta. L’equilibrio regna sovrano anche nei successivi dieci minuti, in cui si mette in mostra Zustovich che realizza i primi punti in biancorosso. Un gioco da tre punti di Caceres per il vantaggio di tre punti con cui Barletta va negli spogliatoi.

Al rientro sul parquet, Frantoio Muraglia e Nuova Matteotti si affidano agli elementi di maggiore esperienza, ma progressivamente, l’inerzia comincia a pendere dalla parte dei locali, che trovano in Gatta il principale terminale offensivo. Barletta meno concreta e coratini sul +7 a fine terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti, è ancora la Nuova Matteotti ad avere più benzina nelle gambe e ad incidere nei momenti clou, chiudendo la contesa sul 74-62. Per la formazione di coach Scoccimarro sarà necessario archiviare immediatamente per preparare nel modo migliore la sfida casalinga contro Apricena che ha avuto la meglio su Lecce nel weekend.

IL TABELLINO DI NUOVA MATTEOTTI CORATO-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 74-62(12-11; 18-22; 23-13; 21-16)

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Gatta 28, Latella 13, Pekic 25, Martinelli, Angarano 3, Seye 3, Mazzilli n.e, Allegretti, Bojang 2. All.Verile

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella n.e, Zustovich 11, A.Delvecchio n.e, Mastrodonato 5, Serino 8, Doronzo n.e, Caceres 13, Binetti, Falcone 2, Rizzi, Mastrofilippo 3, Gambarota 20. All.Scoccimarro