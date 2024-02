“L’agricoltura da sempre per la Puglia e per la città di Barletta rappresenta una risorsa non solo economica ma anche identitaria della nostra storia. Pertanto quanto viene richiesto dagli Agricoltori è qualcosa che non va affatto sottovalutato tenuto conto che rappresentano delle richieste legittime che hanno come fine ultimo quello di valorizzare i nostri prodotti che purtroppo sono frutto del lavoro del comparto agricolo ma che durante la filiera commerciale trovano strade ben diverse che non tengono conto appunto dell’impegno stesso. Così Ruggiero Mennea capogruppo di azione e vice commissario in merito alle proteste di questi giorni che si stanno realizzando in Puglia e quella odierna che si è tenuta a Barletta.

Ho apprezzato molto la compostezza da un lato e fermezza dall’altro da parte degli agricoltori barlettani che sebbene vessati da leggi non solo di carattere europeo ma anche legate all’inerzia del governo nazionale continuano nonostante tutto ad impegnarsi in un comparto Vitale dell’economia pugliese e cittadina di Barletta. La manifestazione di ieri che ha visto la città di Barletta solidale con tutti gli agricoltori al pari di quella dell’altro giorno sempre nella città della disfida e la dimostrazione che non si può perdere altro tempo.

In qualità di consigliere regionale da sempre ho mostrato attenzione a questo comparto al pari di quello legato alle ricchezze del mare pertanto non lesineró alcuno sforzo per essere accanto a chi anche in questo momento chiede un sostegno concreto per offrire tutti quegli strumenti che possano far emergere il vero valore dell’Agricoltura non dimenticando che i propri prodotti della nostra terra sono una sorta di medicina naturale per il fisico di tutti noi al fine di prevenire malattie e conseguentemente ridurre la spesa sanitaria”.