Il Comune di Barletta fa sapere di non avere autorizzato nessuna organizzazione circa gli eventi estivi all’interno del fossato. Per tanto, qualunque comunicazione inviata da soggetti privati e/o agenzie di comunicazione per ciò che concerne le sponsorizzazioni di concerti o eventi all’interno del fossato, non sono al momento autorizzate né concordate e di conseguenza si procederà a diffida formale contro i trasgressori.

Si precisa che non esiste alcuna agenzia titolare di pubblicità che operi per nome e conto dell’Amministrazione comunale di Barletta né gestori del fossato e degli eventi estivi e si diffida qualsiasi organizzazione a prendere iniziative difformi da questo comunicato preavvertendo che in caso contrario si procederà ad azioni legali nei confronti di chi contravviene.

Si informa che l’amministrazione comunale procederà mediante procedure ad evidenza pubblica per la scelta ed individuazione degli operatori a cui affidare i servizi inerenti il fossato del castello al fine della realizzazione delle manifestazioni ed eventi del cartellone estivo.