Alla Primadonna Bari le final four di Coppa Puglia Serie D organizzate dal Volley Barletta nella giornata del 30 marzo 2024 e disputate presso il ”PalaDisfida” e la palestra del Liceo Scientifico ”Cafiero”.

Una manifestazione che ha coinvolto un buon numero di appassionati e che ha visto trionfare le baresi dopo aver eliminato la corazzata Litos New Volley Maglie per 0-3 alle ore 11 e essersi ripetute poi nell’appuntamento più atteso con lo stesso punteggio sul New Volley Oria. Nulla da fare invece per il Volley Barletta, presentatosi alla vigilia della competizione con buone aspettative, ma che poi si è dovuto arrendere a Oria per 1-3. Gara ben approcciata dalle biancorosse di coach Giacinto Dinoia, in grado di portarsi subito sull’1-0, prima di subire la rimonta delle brindisine, più lucide nei momenti topici del match. Archiviata la manifestazione, la seconda organizzata dal club barlettano dopo la fortunata edizione del 2013 vinta dalle biancorosse, il sodalizio presieduto da Edoardo Curci avrà la possibilità di concentrarsi sulla fase playoff, che vede capitan Binetti e compagne prime a 8 punti con Maglie.

A cura di Giacomo Colaprice