Il condizionale è ancora d’obbligo ma è quasi certo che sia saltata la cena di gala prevista nel castello svevo di Barletta in occasione del G7. La notizia è confermata informalmente da alcune fonti di enti coinvolti nella organizzazione. Una comunicazione in tal senso è stata anticipata per vie brevi al sindaco Mino Cannito. Solo due giorni fa l’assessore al bilancio del comune Davide Campese, in un convegno tenuto presso palazzo Giustiniani a Roma, aveva dichiarato di essere presente in sostituzione del sindaco impegnato nell’organizzazione della cena del G7 a Barletta. Evento che sarebbe tramontato nelle ultime ore e in seguito agli ulteriori sopralluoghi effettuati dal cerimoniale della Presidenza della Repubblica che in questa occasione avrebbe organizzato e offerto la cena nella sala rossa e un concerto nella biblioteca Loffredo. Diverse le ipotesi sulle motivazioni dell’annullamento ma i luoghi individuati per l’accoglienza dei capi di Governo dei sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta non avrebbero superato la valutazione del cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Decisione che purtroppo mortifica l’entusiasmo espresso da molti cittadini per questa grande occasione che avrebbe garantito alla città della disfida un ritorno di immagine senza paragoni. Barletta, che aveva superato la concorrenza della vicina Andria che nel castel del Monte non poteva garantire spazi adeguati ad un allestimento perfetto dell’evento, si vede sfilare in queste ore lo scettro di destinazione per i 7 grandi. Resta invece confermato invece un evento collaterale: è in programma il 23 e 24 maggio un evento che vedrà Barletta come capitale mondiale della filosofia, della multiculturalità e dell’intelligenza artificiale.