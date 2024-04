“Perfect Blue” arriva sul grande schermo in versione restaurata in 4K. Appuntamento al Politeama Paolillo il 23 (ore 18.30-21.00) e il 24 aprile (ore 18.30) per tutti gli appassionati della Stagione degli Anime che potranno ammirare l’autentico capolavoro dell’eccellente fumettista Satoshi Kon, all’epoca esordiente alla regia, ma già assistente di Katsuhiro Otomo in Akira, World Apartment Horror, Rojin Z e Memories.

Un thriller inquietante e coinvolgente tratto dal romanzo originale firmato da Yoshikazu Takeuchi, con la supervisione di Katsuhiro Otomo. Alla sua uscita in Giappone il film, coraggioso, introspettivo, psicologico, di grande attualità, suscitò curiosità e consensi, lunghissime code al botteghino e dinanzi ai cinema, ottenendo apprezzamenti internazionali e conquistando il prestigioso Public Prize al Fant’Asia ’97 (Montreal).

Perfect Blue racconta la storia della cantante Mima. La giovane, a causa della scarsa popolarità, deve abbandonare la sua carriera e il microcosmo rosa confetto delle idol per tentare un rilancio come attrice in un mondo che metterà in crisi la sua esistenza. Dopo aver ottenuto la parte di una ragazza psicologicamente instabile nel serial Tv “Doppio Legame”, inizia a ricevere minacce, messaggi anonimi da un fan otaku che non tollera il cambiamento d’immagine della sua Mima. Ben presto, una serie di incidenti colpirà il set di lavorazione e l’artista comincerà a perdere contatto con la propria identità, confondendo incubo e realtà. Chi è la vera Mima? Quella che veste i panni della idol? Che appare sorridente su Internet? Oppure quella che fa la spesa al supermercato? O la ragazza strana di “Doppio Legame”? L’illusione di sé stessa o di tutti? Dilemma e turbamenti metteranno a dura prova la sua vita. Un film da non perdere.

