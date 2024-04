Il Settore Welfare e altri Servizi alla Persona comunica che il Servizio “Tutoraggio Educativo” in favore di minori del Comune di Barletta, gestito dall’A.T.I. cooperative sociali Shalom – Metropolis, realizza la campagna di sensibilizzazione “#Sbullatevi”, finalizzata a sensibilizzare la popolazione giovanile rispetto al tema del bullismo e del cyberbullismo.

La campagna sarà rivolta agli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “Modugno-Moro”, nello specifico a n.3 classi del II° anno e n.3 classi del III° anno della scuola secondaria di I grado.

La Campagna di sensibilizzazione prevede 2 incontri:

⦁ 1° Incontro 04 Maggio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Interverranno l’Associazione Ingegneri BAT (AIBAT), rappresentata dal Presidente Ing. Sabino Papa e dall’Ing. Magda Canaletti e la Psicologa Dott.ssa Rossella Capitta.

Durante l’incontro saranno trattate le seguenti tematiche:

⦁ Presentazione della campagna di sensibilizzazione al gruppo degli alunni partecipanti;

⦁ Informazione sui temi relativi alla sicurezza in Internet, conoscenza ed utilizzo dell’intelligenza artificiale ed uso consapevole delle tecnologie per combattere il cyberbullismo;

⦁ Componenti psicologiche del bullismo e cyberbullismo, conseguenze emotive ed effetti sul “bullo”, sul “bullizzato” e sugli spettatori.

Saranno inoltre fornite indicazioni agli alunni partecipanti per la realizzazione di n. 1 video di gruppo della durata di massimo 60’’, utilizzando l’hashtag #bullisNO, al fine di veicolare il proprio messaggio contro il bullismo ed il cyberbullismo.

⦁ 2° Incontro 25 maggio 2024 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Interverrà la Psicologa dott.ssa Rossella Capitta.

L’incontro conclusivo della campagna prevedrà la proiezione e la premiazione del video più significativo con beni materiali (n. 1 tablet). Saranno inoltre indicate alcune “istruzioni pratiche” atte alla prevenzione ed alla risoluzione di situazioni concernenti il fenomeno del bullismo.