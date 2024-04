“Bene fanno gli ambientalisti a tenere alta la guardia. Da parte nostra, come azienda, desideriamo proseguire sulla strada del dialogo e della trasparenza. Per cui con piacere forniamo i ragguagli del caso a beneficio dei comunicati e della cittadinanza”. Il portavoce di Timac Agro Italia, Andrea Camaiora, interviene così sulle richieste di chiarimento avanzate dal Comitato Aria pulita, per bocca di Michele Cianci e Michele Chiariello.

“Nello specifico – evidenzia il rappresentante di Timac Agro – cogliamo l’occasione per una panoramica completa. Nei mesi scorsi gli interventi, tutti interni allo stabilimento, hanno riguardato manutenzioni interne ai capannoni e di un camino. Naturalmente ogni intervento è stato comunicato alle autorità competenti, eseguito a regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti seguendo i processi amministrativi previsti (CILA/SCIA)”.

“Poiché dalla stagione degli scontri si è giunti finalmente a quella del confronto produttivo, leale e fattivo, Timac Agro Italia si farà promotrice di una nuova convocazione del tavolo di confronto con i rappresentanti di tutti i comitati, estendendo l’invito a partecipare, questa volta, al Comune, alla Provincia, alla Confindustria e agli organi di informazione che aiutano tutti noi a tenere alta l’attenzione su tematiche di profondissimo interesse pubblico”, conclude Camaiora.