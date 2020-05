Ecco alcune delle avvertenze da parte degli esercenti barlettani al netto delle riaperture decretate a partire dal 18 maggio, affinchè questa famigerata ripartenza possa avvenire nella sicurezza e nel rispetto di tutti:

«Se stai leggendo questo cartello, sicuramente ti trovi nel tuo locale preferito e con le persone che ami. Rispetta le regole, mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro e indosso la mascherina, è l’unico modo per vivere in libertà. Questo è uno dei messaggi che troverai nei nostri locali. L’appello che lanciamo a tutti i nostri clienti ed avventori è quello di rispettare le poche ma importanti regole dettate dai vari DPCM e Ordinanze Regionali e Organizzazione Mondiale della Sanità. Il momento è delicato, tutti dobbiamo collaborare se non vogliamo vanificare i sacrifici fin ora fatti, ancora un piccolo sforzo e potremo finalmente ritornare a godere della libertà che con questa emergenza ci è stata limitata. Questo è l’obiettivo di tutti noi, ma per raggiungerlo il prima possibile, è necessario che ognuno faccia la propria parte. Perciò ti invitiamo a mantenere la distanza di sicurezza e a indossare la mascherina, noi titolari di attività stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per evitare ogni forma di assembramento che potrebbe causare una nuova epidemia, ma abbiamo bisogno della tua collaborazione, del tuo prezioso aiuto o tutto sarà stato inutile. Le nostre attività corrono il rischio di chiudere definitivamente, oltre ad avere pesanti sanzioni, per colpe che non abbiamo, e questo sarebbe fatale per tutti noi e soprattutto per le nostre famiglie. Ma cosa ancora più importante e pericolosa è che si rischierebbe una seconda pandemia che sarebbe ancora peggio della prima metterebbe ancora una volta a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari. Dimostriamo a tutti il nostro senso di responsabilità, solo così potremo tornare a riabbracciarci e sorridere, e tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Vi ringraziamo anticipatamente perchè sappiamo che non ci deluderete!».

#celafaremoasuperareanchequesto

A.P.E. Barletta

Confcommercio Barletta

Confesercenti Barletta

ABBCP BAT