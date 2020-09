Filotto di vittorie – anche contro club di categoria superiore come Molfetta e Team Altamura – in preseason, avvio della stagione ufficiale con un pareggio nel rettilineo finale nella stracittadina di Coppa contro l’Audace Barletta. Francesco Farina, è troppo esperto per non sapere che ogni partita ha una storia a sè. Così dell’1-1 del Manzi-Chiapulin, ottenuto da squadra in trasferta, l’allenatore del Barletta 1922 sottolinea la reazione dei suoi:

In svantaggio a freddo per la rete di Musa in avvio, il Barletta ha superato la paura del palo colpito da Guacci e ha reagito nel secondo tempo, trovando il pari con Di Rito, abile a capitalizzare al meglio una sponda aerea di Morra.

Il primo Barletta della stagione 2020/21 è sceso in campo con un 3-4-3 mobile: Loiodice spesso scivolava dietro DI Rito e Morra a disegnare un 3-4-1-2, trasformato in fase offensiva in un 4-2-4 con l’ingresso di Varsi a metà gara. In attesa di capire l’entità dell’infortunio muscolare occorso a Grazioso nel derby, Farina attende di ritrovare Ianniciello e Bonasia in difesa.

Gara 2 è in calendario domenica 27 settembre. Lo stadio di gioco è un rebus: il Barletta ha scelto come casa per la stagione il San Sabino di Canosa, dove sono in corso lavori di restyling del manto sintetico. In caso di indisponibilità, si potrebbe dirottare su Trinitapoli o Molfetta.