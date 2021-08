Nonostante il lieve aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in alcune zone d’Italia, oggi le tariffe sono ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa tanto che, secondo l’Osservatorio Rc Auto di Facile.it, lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Barletta-Andria-Trani occorrevano, in media, 536,99 euro, vale a dire il 19,41% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Puglia: diminuzione record per la provincia di Foggia (-22,90%), seguita da quelle di Barletta-Andria-Trani (-19,41%) e Bari (-13,48%). Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per Lecce (-8,70%) e Taranto (-6,38%). Chiude la classifica pugliese la provincia di Brindisi area dove il premio medio è diminuito “solo” del 4,91%.

In valori assoluti, a luglio 2021, Foggia si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 669,51 euro), Lecce la più economica (426,91 euro).