Associazioni e cittadini insieme per ricordare Claudio Lasala con una fiaccolata che possa illuminare di luce e speranza il centro storico di Barletta in una data simbolica, quella del 31 ottobre in contrapposizione alla notte di Halloween.

«L’ Oap e Barlett e Avest invitano tutta la popolazione a prendere parte al momento di ricordo e preghiera per esprimere vicinanza alla famiglia del giovane 24 enne e dire a gran voce no ad ogni forma di violenza, per riaffermare così i principi di legalità e sicurezza e fermare l’onda del grave degrado che sta attraversando la città. Barletta non merita tutto questo. L’appuntamento per chi vorrà far parte di questo momento è alle 19 davanti alla prefettura».