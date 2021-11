Sono oltre 20mila i test effettuati in Puglia e si registrano anche 257 nuove positività al Covid-19. Un dato in calo rispetto a ieri e si mantiene a 0 il dato dei decessi. Risalgono però gli attualmente positivi che ormai sfiorano i 4mila casi attualmente attivi e risalgono anche i ricoveri in area non critica. Nei reparti Covid, al momento, in Puglia sono ricoverate 153 persone mentre sono stabili in terapia intensiva dove sono 16. I dati provincia per provincia parlano di 60 nuovi contagi a Foggia, 57 a Taranto e 50 a Bari. A seguire la provincia di Lecce con 44, Brindisi 34 e chiude la BAT con 15 nuovi casi. La sesta provincia pugliese resta quella con l’incidenza di contagio più bassa d’Italia attestandosi attorno ai 25 casi ogni 100mila abitanti. Brindisi, Bari e Lecce, sono poco più su per una incidenza che comunque in Puglia resta attorno ai 40 casi.